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Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму

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Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму
Представники "силових структур" окупаційної влади під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Криму".

Згідно з отриманою інформацією, ці незаконні дії скоїли слідчі Центру протидії екстремізму Сімферополя, керівником яких є майор Горєванов Володимир Вікторович.

Настоятеля монастиря архімандрита Даміана змусили зупинити ранкове богослужіння. Свої дії силовики пояснюють тим, що настоятель храму здійснює нібито незаконні дії, звершуючи молитву в приміщенні у невідповідності до російського законодавства. Діють вони за рішенням  так званого Міністерства юстиції Республіки Крим.

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"Службу заборонили проводити, всіх змусили вийти на подвір'я монастиря і почали складати протоколи", - повідомив митрополит Климент Сімферопольський і Кримський ПЦУ.

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Силовики Центру "Е" складають протокол. Фото: ІА "Голос Криму"

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Майор Центру "Е" Горєванов Володимир Вікторович. Фото: ІА "Голос Криму"

Чоловічий монастир Святого Димитрія Солунського Православної церкви України Криму є однією із семи парафіяльних структур Православної церкви України Криму, що залишилися та надалі здійснюють молебні в окупованому Криму.

Російські силовики увірвалися до храму ПЦУ в окупованому Криму 03

Автор: Лариса Кононенко

Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    А что мешает сделать подобное с московским патриархатом? зеленский или ЕС?
  • rock-n-roll
    В ответ наши органы должны освободить Киево-Печерскую Лавру от московских попов.
  • Yury TM
    Ну и где этот го##нюк Усик, морды бить за веру православную не собирается, не?
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