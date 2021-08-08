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Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)

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Україна у двадцятці найкращих на Олімпійських іграх у Токіо за загальною кількістю нагород серед 206 країн-учасниць, - Мінспорту (оновлено)
У Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах із 23 липня до 8 серпня включно. Україна потрапила до двадцятки найкращих серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства молоді та спорту у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

153 українські спортсмени, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей (1 золоту, 6 срібних і 12 бронзових). Ще 23 українці зупинилися буквально за крок від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях.

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У Токіо українці істотно перевершили результат Ріо-де-Жанейро 2016 року, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібні і 5 бронзових нагород), попри те, що команда була представлена ​​великою кількістю атлетів (206).

Українські медалісти Ігор ХХХІІ Олімпіади:

Золото:
- Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).
Срібло:
- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем);
- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг);
- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг);
- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м);
- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг);
- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).
Бронза:
- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг);
- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага);
- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст);
- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем);
- Еліна Світоліна (теніс);
- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг);
- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг);
- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует);
- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м);
- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг);
- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група);
- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

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"Пишаємося українськими спортсменами і їхніми тренерами! Бажаємо йти тільки вперед, не опускати рук і перемагати! Віримо у вас всією Україною", - підсумували в Мінспорту.

Глава Мінспорту Вадим Гутцайт повідомив, що за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх українські спортсмени цього року отримають від держави грошову винагороду: за золото - 125 тис. доларів, за срібло - 80 тис. доларів, за  бронзу - 55 тис. доларів.

Автор: Лариса Кононенко

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Топ коментарі

  • olele
    https://mobile.twitter.com/rosakatzman

    https://mobile.twitter.com/rosakatzman червона шапка https://mobile.twitter.com/rosakatzman @rosakatzman https://mobile.twitter.com/rosakatzman/status/1424236552046235650 4 ч

    Біля ОП встановили пам'ятник зеленському.
    Пітух в косоворотці

    Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта - Цензор.НЕТ 8989
  • Серж Рача
    Дивлячись на"успіхи" українських бігунів на Олімпіаді , у мене тільки одне питання , чому ми не послали на олімпіаду ЧАУСА ?
    Людина пів країни в одних трусах пробігла так , що ніхто не помітив 🙂
  • Дмитро Черних #470343
    Найгенітальніший майстер спорта !!!)))
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