Мінстратегпром тестує електронний реєстр учасників відбору і виконавців договорів для оборонних закупівель, - Уруський

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості запровадило в тестовому режимі Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), необхідний для імплементації закону "Про оборонні закупівлі".

Про це в коментарі Укрінформу повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ.

"Мінстретегпромом 9 серпня впроваджено в тестову експлуатацію Електронний реєстр учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів). Інформація щодо роботи з Електронним реєстром вже доступна на сайті міністерства. Крім того, паралельно відбувається процес нормативного врегулювання його роботи", – сказав Уруський.

За його словами, сьогодні під час засідання Урядового комітету з питань національної безпеки і оборони, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури були погоджені зміни до Постанови № 233 "Про затвердження Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання".

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"Відповідно до запропонованих змін, Мінстратегпром визначено Адміністратором реєстру замість державної установи "Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки", яка нараз перебуває у сфері управління Мінекономіки. Постанова буде розглянута на найближчому засіданні уряду. Фактично, залишилося виконати деякі формальності для приведення процесу закупівель у відповідність до ЗУ "Про оборонні закупівлі", – уточнив віцепрем’єр.

Нагадаємо, 17 березня Кабінет Міністрів схвалив дві останні постанови, необхідні для імплементації закону "Про оборонні закупівлі", розроблені Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості. Зокрема, це постанова "Про затвердження Порядку формування та коригування очікуваної вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення, закупівля яких здійснюється за неконкурентною процедурою" та "Про затвердження Порядку створення, функціонування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів), внесення до нього суб’єктів господарювання".

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Перші шість постанов, які імплементують закон "Про оборонні закупівлі", уряд ухвалив 17 лютого. На засіданні 3 березня уряд схвалив ще дві такі постанови. За словами віцепрем’єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського, загалом для імплементації закону Мністратегпром мав розробити 10 постанов.

Верховна Рада 16 липня 2020 року ухвалила в цілому закон "Про оборонні закупівлі". Документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливостей здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони, інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони. Визначено також порядок здійснення державного і демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.