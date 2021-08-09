Учителів і держслужбовців у Росії переведуть на "вітчизняні месенджери"
Такі терміни містяться в плані заходів російської державної програми, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Нормативну базу для такого переведення підготують до кінця року. Міносвіти до лютого 2022 підготує рекомендації для викладачів, згідно з якими вони зможуть спілкуватися з батьками, студентами та школярами тільки через російські сервіси.
Вперше ця ідея була висловлена наприкінці 2020 року, коли Microsoft відмовилася постачати програмне забезпечення в МГТУ імені Баумана. У квітні дистриб'ютор Zoom в Росії і СНД повідомив, що російським компаніям і установам з державною участю заборонять користуватися корпоративною версією відеосервісу.
У березні в російській державної корпорації "Ростех" обмежили використання Zoom, Skype, WhatsApp і інших додатків. Їх заборонили встановлювати на корпоративні ноутбуки та комп'ютери. Натомість пропонується користуватися "вітчизняними аналогами".