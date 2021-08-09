Прокурору у справі МН17 Фердінандуссе, зайнятому в інших процесах, допомагатиме колега Россель

У Нідерландах до слухань у справі про збитий в 2014 році над Донбасом літак рейсу MH17 залучили нового прокурора.

Біргіт ван Россел уже у вересні братиме участь у засіданнях суду в цій справі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Прокурор Біргіт ван Россел долучилася до команди прокурорів. Ван Россел давно працює у прокуратурі, а зараз працює з командою, що залучена до процесу у справі MH17. Вона також періодично з'являтиметься на слуханнях у судовому комплексі "Схіпхол", - зазначають у прокуратурі.

Повідомляється, що ван Россел часом замінятиме прокурора, який буде залучений до інших процесів. Прокурор Варда Фердінандус буде прикріплений до прокуратури Спеціального суду по Косову, де очолить департамент розслідувань, проте й надалі буде залучений до процесу в справі MH17.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

7 червня 2021 року почався розгляд справи по суті. Бойовики Ігор Гіркін і Леонід Харченко, а також російський генерал Сергій Дубинський, які є підозрюваними у справі, не з'явилися на засідання.

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