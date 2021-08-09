Нацкорпус готується до штурму, – заява партії
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У вівторок 10 серпня Служба безпеки України планує штурм колишнього заводу "Атек", де розташовано заснований активістами "Національного Корпусу" націоналістичний молодіжний хаб.
Про це повідомляє пресслужба партії, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з повідомленням, до підготовки операції можуть залучити працівників головного управління СБУ та спецпідрозділу "Альфа". За такими діями "Нацкорпус" вбачає переслідування з боку Офісу президента Володимира Зеленського.
Водночас "Нацкорпус" запрошує сьогодні, 9 серпня представників ЗМІ відвідати хаб на "Атеку", щоб пересвідчитися у безпідставності запланованих силових дій.
Як повідомлялося, 5 серпня у Харкові СБУ провела обшуки та арешти у кількох представників Азовського руху. Їм висунули обвинувачення у створенні злочинної організації та обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.