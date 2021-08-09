Новини

Нацкорпус готується до штурму, – заява партії

46 228221
Нацкорпус готується до штурму, – заява партії
У вівторок 10 серпня Служба безпеки України планує штурм колишнього заводу "Атек", де розташовано заснований активістами "Національного Корпусу" націоналістичний молодіжний хаб.

 Про це повідомляє пресслужба партії, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, до підготовки операції можуть залучити працівників головного управління СБУ та спецпідрозділу "Альфа". За такими діями "Нацкорпус" вбачає переслідування з боку Офісу президента Володимира Зеленського.

Водночас "Нацкорпус" запрошує сьогодні, 9 серпня представників ЗМІ відвідати хаб на "Атеку", щоб пересвідчитися у безпідставності запланованих силових дій.

Як повідомлялося, 5 серпня у Харкові СБУ провела обшуки та арешти у кількох представників Азовського руху. Їм висунули обвинувачення у створенні злочинної організації та обрали запобіжний захід у вигляді триманні під вартою.

Читайте також: Двох активістів "Нацкорпусу" відправили під варту, засідання суду триває

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Eugene Homenko
    Це вам не за Порошенком бігати.
  • Vladimir UA
    Идиоты. Вас натравили, как собак дрессированных на Пороха и вы помогли его сожрать, а теперь за ненадобностью вас отстрелят, как собак. Если бы вы руководствовались мозгами, а не инстинктами и животными рефлексами то за вас встали бы люди, а так... Ну, собаке собачья смерть, как говорится.
  • Vadym Tsyrkalyuk
    можно смотреть вечно на огонь, воду, и как зе-бумеранг бьет по абынепорошенковцам
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини