Українські спортсмени, які завоювали олімпійські медалі, сумарно отримають 1,84 млн доларів призових

За здобуття медалей на Олімпіаді-2020 українським спортсменам передбачено преміальні. Вони будуть профінансовані з українського бюджету.

Перед початком Олімпійських Ігор у Токіо Суспільне Спорт зверталося у Міністерство молоді та спорту щодо суми призових для медалістів Олімпіади-2020. передає Цензор.НЕТ. Там повідомили, що сума залишилася незмінною з Олімпіади-2016 і нараховується в доларах: золото - 125 000 доларів (3.3 млн грн), срібло - 80 000 доларів (2.2 млн грн), бронза - 55 000 доларів (1,5 млн грн).

Хоча олімпійським чемпіоном став тільки Жан Беленюк, деякі його колеги по збірній отримають більше призових, оскільки завоювали більше нагород.

Так, Михайло Романчук (плавання) та Людмила Лузан (гребля) отримають по 135 000 доларів, оскільки завоювали срібло і бронзу.

Анастасія Савчук і Марта Фєдіна (артистичне плавання) - по 110 000 доларів - за дві бронзи.

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Парвіз Насібов (греко-римська боротьба), Анжеліка Терлюга (карате), Анастасія Четверікова (веслування), Олександр Хижняк (бокс), Олена Старікова (велоспорт) отри мають по 80 000 доларів.

Дар'я Білодід (дзюдо), Ігор Рейзлін (фехтування на шпагах), Олена Костевич, Олег Омельчук (обидва - кульова стрільба), Еліна Світоліна (теніс), Алла Черкасова, Ірина Коляденко (обидві - жіноча боротьба), Станіслав Горуна (карате), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Єлизавета Яхно, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Катерина Резнік (усі - артистичне плавання) - по 55 000 доларів.

Таким чином, українським спортсменам буде виплачена сума у розмірі 1.84 мільйонів доларів. Що у перерахунку на гривні становить 49,57 мільйони.

У Ріо-де-Жанейро збірна України здобула 11 нагород - 2 золотих, 5 срібних та 4 бронзових. Враховуючи, що у доларовому еквіваленті призові за "золото", "срібло" та "бронзу" залишилися незмінними, тоді загальна сума виплат становила 1,165 мільйони доларів.

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