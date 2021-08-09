Кількість ліжок для хворих на COVID-19 не зменшиться, але їх розгортатимуть залежно від потреби, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я поетапно буде розгортати ліжка для лікування хворих на COVID-19 залежно від динаміки захворюваності. Наразі по всій країні з COVID-19 госпіталізовано до 3,5 тисячі осіб.

Про це журналістам сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кількість ліжок, визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, не зменшується. Оскільки нам зараз не потрібно 92 тисячі ліжок, коли в середньому сьогодні на ліжках перебуває 3-3,5 тисячі (хворих на COVID-19 - ред.) по всій країні, тримати 92 тисячі ліжок, зарезервованих під хворих на COVID-19 в даний конкретний момент часу нераціонально з точки зору обмеження доступу до медичної допомоги інших хворих, які не хворіють на коронавірусну хворобу. Але у нас є поетапний план розгортання і чіткі індикатори, коли нам треба вводити інші лікарні, у разі якщо буде зростання кількості хворих", - сказав Ляшко.

Він наголосив, що на сьогодні динаміка захворюваності повторює динаміку минулого року, і влітку МОЗ не прогнозує спалаху коронавірусної хвороби. Водночас МОЗ розглядає три сценарії розвитку подій.

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"Ми маємо для себе три сценарії - песимістичний, оптимальний і помірний. І розраховували їх не по спалаху, а по навантаженості на систему охорони здоров’я. Ми повинні підготувати нашу систему охорони здоров’я до песимістичного сценарію, щоб у випадку, якщо будуть спалахи, нам треба, щоб система охорони здоров’я справлялася. Але в цей час закликаємо не чекати, не дивитися прогнози МОЗ, чи збуваються вони, а прийти до пунктів щеплення і вакцинуватися. І тоді точно пройдемо без жорстких карантинних обмежень, оскільки серед вакцинованих досить низька кількість госпіталізованих", - сказав Ляшко.

Також, за його словами, триває забезпечення лікарень киснем, лікарськими засобами, засобами індивідуального захисту.