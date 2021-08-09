Головні новини 9 серпня: нові командувачі ЗСУ, Лукашенко погрожує "поставити Україну на коліна"
Нові командувачі ЗСУ
Президент Володимир Зеленський представив їх під час поїздки на острів Зміїний, де спостерігав за навчаннями. "Моїми указами призначено на посади: командувач Повітряних Сил - генерал-майор Микола Олещук, командувач Десантно-штурмових військ - полковник Максим Миргородський. ... Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування "Схід" - генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування "Захід" - полковника Сергія Литвинова, заступника начальника Генерального штабу - полковника Володимира Коваля", - сказав Зеленський.
Трьох українців убили в колонії на Донбасі
Імена двох загиблих відомі - це чемпіон України, дзюдоїст із Запоріжжя Євген Сотников, який відбував покарання за вбивство 18-річного хлопця і Олександр Давидов. Про третього відомо тільки те, що він потрапив у реанімацію Донецька і там помер. Що стало причиною смерті всіх трьох ув'язнених - невідомо.
Свіжі рейтинги
Згідно з опитуванням "Соцісу", якби вибори президента відбулися в найближчу неділю, за Зеленського проголосували б 19,5% опитаних, за Порошенка - 14,3%. Тимошенко, Смешко і Бойко отримали б по 6,7% підтримки.
Рейтинг партій такий: "Слуга народу" - 18,6%, "ЄС" - 13,7%, ОПЗЖ - 11,5%, "Батьківщина" - 7,6%, "Сила і честь" - 5,7%.
Скандал із легкоатлеткою Магучіх
Всі продовжують обговорювати вчинок української легкоатлетки Магучіх, яка на вихідних сфотографувалася на Олімпіаді зі спортсменкою з РФ. За Магучіх різко заступився каратист Горуна і трохи менш різко - мер Дніпра Філатов. На самого Горуна вже знайшли компромат: у 2016 році він проводив семінари в Москві.
Відставка голови "Укрзалізниці"
В. о. голови правління компанії Іван Юрик вирішив покинути пост. Наглядова рада задовольнила його заяву. У найближчі кілька місяців компанією керуватиме тимчасовий голова - Олександр Камишин.
Лукашенко каже, що міг би "поставити Україну на коліна" впродовж доби
"Президент" Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, провів свій аналог путінської "прямої лінії" - вийшов "говорити з народом" у прямому ефірі і виступав понад 8 годин.
Наговорив багато цікавого (прессекретарка Тіхановської вважає, що "наговорив на Гаагу"). Так, він розповів, що в Мінську нібито "зупинили війну на Донбасі", а невдячна українська влада перекидає в Білорусь зброю і бойовиків (прессекретар президента спростовує). Білорусь, на думку Лукашенка, могла б ввести санкції проти України, і таким чином нашу країну "спільно з Росією можна поставити на коліна впродовж доби". Бойовики ПВК "Вагнера", говорить "президент", самі попросили відправити їх в РФ. А сам Лукашенко нібито "дуже скоро" збирається покинути свій пост.
Банки просять обмежити "5% -7% -9%"
Майже половину цих пільгових кредитів взяли стійкі й успішні підприємства агросектора, які не намагаються впоратися з наслідками локдауна, а хочуть легально зменшити свої витрати. Під листом з цією інформацією, адресованим Мінфіну і НБУ, підписалися 12 міжнародних банків, які працюють в Україні.