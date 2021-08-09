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Запаси вугілля на складах ТЕС критично на 36,4% менші за норму, - "Укренерго"

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Запаси вугілля на складах ТЕС критично на 36,4% менші за норму, - "Укренерго"
За минулий тиждень запас палива зменшився на 2,7%, а загальна кількість тонн вугілля на 36,4% менше норми на 9 серпня.

Про це повідомляє Національна компанія "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС "залишається критичною", підкреслили в компанії. Зараз на складах зберігається 783 тис. тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС зберігається на 36,4% менше, ніж повинно бути на 9 серпня. За тиждень запаси тільки зменшилися з 2 серпня на 0,5% до 183 тис. тонн.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Докерувались зеленые гниды. А зима уже не за горами.
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Треба ж чимось виправдати імпорт з Росіі !!!)))
  • саша паламарчук
    Поржіть зєбіли, поржіть....
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