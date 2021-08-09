Запаси вугілля на складах ТЕС критично на 36,4% менші за норму, - "Укренерго"

За минулий тиждень запас палива зменшився на 2,7%, а загальна кількість тонн вугілля на 36,4% менше норми на 9 серпня.

Про це повідомляє Національна компанія "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС "залишається критичною", підкреслили в компанії. Зараз на складах зберігається 783 тис. тонн вугілля, що на 2,7% менше, ніж на початок попереднього тижня.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС зберігається на 36,4% менше, ніж повинно бути на 9 серпня. За тиждень запаси тільки зменшилися з 2 серпня на 0,5% до 183 тис. тонн.

Читайте також: Температура в Україні стрімко зростає, необхідно закривати вугільні шахти, - посол Великої Британії Сіммонс