Вбивство трьох громадян України в колонії ОРДО обговорять на засіданні ТКГ, - представник української делегації Іванова

Вбивство трьох громадян України в колонії, розташованій на непідконтрольній Україні частині Донецької області, буде розглянуто на найближчому засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це сьогодні в коментарі телеканалу "Дом" повідомила представниця окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) української делегації в ТКГ Тетяна Іванова, передає Цензор.НЕТ.

"Це велика трагедія, це громадяни України. І навіть якщо людина скоїла злочин, це не означає, що вона позбавлена або вражена у всіх інших цивільних правах. Крім того, що вона позбавлена волі. І за цих людей слід боротися теж", — впевнена Іванова.

Вона нагадала, що процес передачі засуджених осіб з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію зараз заблокований окупаційною владою.

Іванова не виключила, що це питання буде обговорюватися на найближчому засіданні підгруп Тристоронньої контактної групи, яке заплановане на 25 серпня.

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"Про те, щоб ці люди також були розглянуті для включення до списків [щодо передачі]. Я думаю, що це питання зараз буде актуальне, особливо після такого випадку", — сказала вона.

Є випадки, коли українська сторона отримує з ОРДЛО неправдиву інформацію про те, що люди відмовляються переміщатися відбувати покарання на підконтрольну Україні територію, додала Іванова.

"Тому, якщо є можливість зараз звернутися до родичів людей, які там відбувають покарання, я дуже прошу, щоб вони перевірили цю інформацію — чи дійсно їхні рідні не хочуть відбувати покарання на підконтрольній території. Оскільки я знаю, що дуже багато випадків, коли ця інформація є неправдивою. І нам її дають спеціально неправдиву, щоб ми не забирали на підконтрольну територію наших людей. І я прошу родичів: якщо ви знаєте про те, що ця інформація є неправдивою, зверніться до Координаційного центру, до СБУ для того, щоб ваших родичів включили в списки на обмін. Це може зберегти їм життя", — наголосила представниця української делегації в ТКГ.

Також Іванова висловила надію, що найближчим часом буде розблоковано процес обміну утримуваними особами.

9 серпня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в Кіровській виправній колонії №33 були вбиті троє громадян України. Ця колонія розташована на непідконтрольній Україні частини Донецької області в місті Хрестівка (колишнє Кіровське). Омбудсменка додала, що зараз переведення з колоній ОРДЛО на підконтрольну територію очікують 450 громадян України, серед них 70 засуджені на довічні терміни. Однак окупаційна влада заблокувала цей процес.