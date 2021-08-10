США на Радбезі ООН при Путіні нагадали про агресивні дії РФ проти України в Чорному та Азовському морях

Агресивні дії Російської Федерації проти України в Чорному та Азовському морях тривають.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час засідання Радбезу ООН присвяченого безпеці судноплавства, яке пройшло віртуально під головуванням прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

"У Чорному морі, у Керченській протоці, Азовському морі ми спостерігаємо продовження агресивних дій щодо України. Небезпечні зазіхання у морі та повітрянному просторі та агресивні дії щодо суден, які створюють перешкоди для торгівлі та доступу до енергоресурсів. Ми підтверджуємо нашу підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, які поширюються на її територіальні води. Крим - це Україна. Коли країни ігнорують, або намагаються змінити кордони інших країн, на суходолі чи на морі, вони підривають суверенну рівність країн-членів, яка є наріжним принципом ООН", - сказав, серед іншого, у своєму виступі Блінкен.

Як повідомляється, у роботі засідання також взяв участь президент Росії Володимир Путін.

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