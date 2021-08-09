За півтора року реалізації проєкту "Дороги та робота" завдяки йому працевлаштувалися 35 тис. українців, - Кубраков
Про це повідомляє "ДОМ" з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт готують до 30-річчя незалежності України. Стандарти роботи хочуть підвищувати шляхом гідної оплати праці, соцгарантій, кар'єрних можливостей освіти та державних сервісів, додав міністр.
"Зараз у нас є десятки тисяч українців, які замість заробітку в Польщі чи Італії обирають роботу вдома. Україні потрібні нові будівельники: мостовики, залізничники, шляховики, портовики тощо. Тому до 30-річчя незалежності ми готуємо масштабний проєкт "Працюй в Україні", — зазначив Кубраков.
Крім того, вже півтора року в Україні реалізують проєкт "Дороги та робота" - частину державної програми "Велике будівництво". За цей час завдяки йому знайшли роботу 35 тис. українців.