Новини

За півтора року реалізації проєкту "Дороги та робота" завдяки йому працевлаштувалися 35 тис. українців, - Кубраков

1 64654
За півтора року реалізації проєкту "Дороги та робота" завдяки йому працевлаштувалися 35 тис. українців, - Кубраков
У Міністерстві інфраструктури готують проєкт "Працюй в Україні" для трудових мігрантів.

Про це повідомляє "ДОМ" з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт готують до 30-річчя незалежності України. Стандарти роботи хочуть підвищувати шляхом гідної оплати праці, соцгарантій, кар'єрних можливостей освіти та державних сервісів, додав міністр.

"Зараз у нас є десятки тисяч українців, які замість заробітку в Польщі чи Італії обирають роботу вдома. Україні потрібні нові будівельники: мостовики, залізничники, шляховики, портовики тощо. Тому до 30-річчя незалежності ми готуємо масштабний проєкт "Працюй в Україні", — зазначив Кубраков.

Крім того, вже півтора року в Україні реалізують проєкт "Дороги та робота" - частину державної програми "Велике будівництво". За цей час завдяки йому знайшли роботу 35 тис. українців.

Також читайте: На "Великому будівництві" вартість доріг завищена від 10% до 40%, - ЗМІ

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Да уж. Опять лапша. Уже 500 тыс. мест обещали. Как и зарплату учителям.

    За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 5937
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Що реально стабільне в Україні ,це зростання цін та тарифів !!!)))
  • 18c49ed2
    И это учитывая отток населения на заработки. И не только рядовых работяг. Я лично знаю пару бывших типа бизнесменов, которые теперь работягами в Польше и Чехии. Эх, как мы с ними спорили вечерком в офисе про выборы под коньячек. Можешь догадаться с одного раза за кого они топили. За полтора года реализации проекта "Дороги и работа" благодаря ему трудоустроились 35 тыс. украинцев, - Кубраков - Цензор.НЕТ 7604
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини