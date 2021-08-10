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Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців

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Пентагон планує запровадити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19 для військовослужбовців
Щеплення проти COVID-19 стануть обов'язковими для військовослужбовців армії США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хочу, щоб ви знали, що домагатимуся схвалення президента рішення про те, щоб зробити щеплення обов'язковим не пізніше середини вересня або відразу після отримання ліцензії Управління контролю за продуктами та медикаментами США, залежно від того, що буде раніше", - зазначив він в опублікованому в понеділок посланні до військовослужбовців.

Міністерство оборони уважно стежитиме за рівнем захворюваності "і впливом, який він може здійснити на нашу боєготовність", сказав Остін.

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"Я без вагань діятиму раніше або рекомендуватиму президентові інший шлях, якщо відчую в цьому необхідність", - підкреслив міністр.

Повідомляється, що Байден схвально відреагував на звернення Остіна до військових.

"Я рішуче підтримую сьогоднішнє звернення міністра Остіна до військовослужбовців про план Міністерства оборони додати вакцину COVID-19 до переліку обов'язкових щеплень для наших військовослужбовців не пізніше середини вересня", - зазначив Байден.

За його словами, вакцинація дасть змогу військовослужбовцям "зберегти здоров'я, краще захистити свої сім'ї та забезпечити боєготовність наших сил до дій у будь-якій точці світу".

На сьогодні 73% військовослужбовців, що проходять дійсну службу, отримали принаймні одну дозу вакцини.

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Топ коментарі

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    гудбай америка !!! я всегда чет догадывался что демы-леваки ее похоронят .... ********..
  • Валентина Тернопіль
    наслухалися рожевого орангутанга та брехунів з FOX? ви хоча знаєте, як американська система виборів працює? а по пошті в Штатах голосують десятиліттями, це не новина... не треба писати того, чого не знаєте...
  • Senator S 01a656ec
    Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 9602 Пентагон планирует ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для военнослужащих - Цензор.НЕТ 7963
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