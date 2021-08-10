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Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

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В Обухівському районі Київської області в результаті ДТП загинув хлопчик 2020 року народження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція 01

ДТП сталася 9 серпня близько 19-ї години на перехресті доріг с. Мирівка - с. Горохове.

Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція 02
Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція 03

"За попередньою інформацією, Nissan Maxima, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda Octavia і скоїв зіткнення. В автомобілі Nissan Maxima було чотири людини, двоє з яких діти. В результаті аварії хлопчик 2020 року народження загинув", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Едуард Вайданич
    Намагаюсь донести Включайте ближнє світло фар.
    Вас буде видно ще +500метрів.
    Невже ви думаєте ,що той з дітьми хотів ризикувати?
    Він просто непобачив Шкоду.
    Правила дозволяють не вмикати ближнє.
    Питання Всім - який зміст в виклютених фарах?
    Хочете без пригод- ближеє світло -як тільки рушив в будь яку пору року ,пору доби - вас побаче зустрічна,побачить попутна в дзеркало ,побачать пішохід ,велосипедист,діти в порвіррях...
    Світило дає до +500м.помітності!
    І це величезний куссок Вашої безпеки за бежплатно,Дармо!
  • Vedana
    Я вдома завжди з ввімкненими фарами: це на автоматі, ми тут так їздимо постійно, без різниці - час, пора року. Хто з не ввімкненими - здивовано реагуєш. І теж пишу про це на форумі.
    Колись їхали з мамою і був туман, нам на зустріч хтось рухався з ввімкненими, хтось - без. А дорога трохи петляла, з боків - посадка.
    І мама мені сказала: ти знаєш, як відчутно, за скільки ми бачимо тих, хто з фарами. Це дуже допомагає.
    А без фар вигулькує перед тобою.
    А якщо ще хтось надумається на обгін піти і лише дві смуги ...
  • Алексей Власов a57972d0
    Не нужно рекламировать ближний свет фар.Не ездит " вся " Европа с ближним светом фар. Просто нех..й ЛЕТАТЬ -ЭТО РАЗ. Оценивать обстановку на дороге- это два. И состояние дорог на фото( за деньги налогоплательщиков,ПОКУПАЮЩИХ БЕНЗИН,ГАЗ-ЭТО ТРИ
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