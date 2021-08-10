Малолітня дитина загинула в ДТП на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

В Обухівському районі Київської області в результаті ДТП загинув хлопчик 2020 року народження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

ДТП сталася 9 серпня близько 19-ї години на перехресті доріг с. Мирівка - с. Горохове.





"За попередньою інформацією, Nissan Maxima, виїжджаючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda Octavia і скоїв зіткнення. В автомобілі Nissan Maxima було чотири людини, двоє з яких діти. В результаті аварії хлопчик 2020 року народження загинув", - йдеться в повідомленні.

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