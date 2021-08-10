В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 9 серпня 2021 в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 28).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 335 осіб;
летальних випадків – 24;
одужало – 1 390 осіб;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 21 705 осіб,
методом ІФА – 7 698 осіб,
експрес-тестами – 15 150 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 260 232 особи;
одужало – 2 192 592 особи;
летальних випадків – 53 124;
проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях", - розповіли в МОЗ.