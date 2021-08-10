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В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали
В Україні зафіксовано 781 новий випадок зараження COVID-19 станом на ранок 10 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 9 серпня 2021 в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 37, медпрацівників - 28).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 335 осіб;

летальних випадків – 24;

одужало – 1 390 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 705 осіб,

методом ІФА – 7 698 осіб,

експрес-тестами – 15 150 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 260 232 особи;

одужало – 2 192 592 особи;

летальних випадків – 53 124;

проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях", - розповіли в МОЗ.

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В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 01
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 02
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 03
В Україні за добу від COVID-19 померли 24 людини, зафіксовано 781 новий випадок зараження, 1 390 осіб одужали 04

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