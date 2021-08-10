У США менше 0,01% щеплених від COVID-19 в разі інфікування потрапляли в лікарні або вмирали, - статистика

Понад 99,99% щеплених від коронавірусу жителів США не стикалися з важкою формою захворювання COVID-19, яка привела б до госпіталізації або летального результату, повідомляє телеканал CNN із посиланням на дані Центрів США з контролю і запобігання захворювань (CDC).

Згідно з даними CDC, станом на 2 серпня понад 164 млн жителів США пройшли повну вакцинацію від коронавірусу. З них менше 0,001% - 1507 людей - померли і менше 0,005% - 7101 осіб - були госпіталізовані з COVID-19, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У CDC також повідомили, що близько третини (74%) всіх важких випадків припадали на людей віком 65 років і старше. В агентстві зазначили, що приблизно з 1,5 тис. померлих, кожен п'ятий помирав через іншу причину, крім захворювання COVID-19, навіть якщо воно протікало важко.

Як зазначається, з травня 2021 року в CDC сфокусувалися на дослідженні лише випадків госпіталізації або смерті серед тих, хто повністю прищепився від коронавірусу. В агентстві наголосили, що дотепер не виявили "жодних несподіваних закономірностей" у важких випадках захворювання вакцинованих.

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Минулого тижня в Білому домі повідомили, що в США від коронавірусу повністю вакцинували 50% населення.

Раніше Центри США з контролю і запобігання захворювань (CDC) зі свого боку рекомендували як щепленим, так і не щепленим від COVID-19 жителям носити маски в приміщеннях, особливо в небезпечних з точки зору епідеміології районах країни. Вони мотивували таку пораду тим, що вакцинована людина так само, як і не вакцинована, може заразитися більш контагіозним штамом COVID-19 "дельта" і передавати його.

У США з початку пандемії коронавірусу виявили понад 36,5 млн випадків COVID-19, понад 633 тис. інфікованих померли.