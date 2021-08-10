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Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк

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Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк
Олімпійський чемпіон в греко-римській боротьбі і народний депутат України Жан Беленюк прокоментував ситуацію з українською легкоатлеткою Ярославою Магучіх, яка після фіналу Олімпіади зробила фотографію з представницею ОКР Марією Ласіцкене.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

"По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль. На жаль, їй трохи не вистачило, щоб показати свій максимальний результат", - цитує Беленюка спортивне видання.

"З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи з приводу того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає. Я однозначно підтримую Ярославу, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну", - зазначив Беленюк.

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"Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти в стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якої вони змагалися без задньої думки про те, який резонанс це може викликати в Україні. Розмова із заступником Міністра оборони? Потрібно запитати у неї, що вона хоче почути", - резюмував він.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Топ коментарі

  • Анатолій dc5c5fad
    Вона військовослужбовець ЗСУ, а не ,,ребенок,,. Досить займатися маніпуляціями та підміняти поняття. Якшо в неї в голові тирса, то тренери повинні пояснювати, як себе вести (навіть в момент ейфорії)).
  • Егор Синягін
    Она не ребенок а служащая ВСУ.. Сколько погибло 18-19 летних на Донбассе не для того чтобы она обнималась с кацапкой (капитаном МО РФ)
  • Maksim Perepelitca
    Жан , іди ти ,, сам знаєш куди Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 1779 .!! Ось тобі теж - рєбьйонок 19 років ( було в 2014 му ) .

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    Я́на Вади́мівна Зінке́вич (нар. 2 липня 1995) - українська медик-доброволець. Начальниця Медичного управління та реабілітації бійців Української Добровольчої Армії (до 2016 року - Добровольчого українського корпусу «Правий сектор») під час війни на сході України. Командирка Медичного батальйону «Госпітальєри»[1]. За період активної фази АТО, починаючи з 2014 року, особисто витягла та врятувала більше двох сотень поранених українських солдатів з передової.

    Я проти цькування Магучіх. Вона - герой і патріот України, а на фото з Ласіцкене відображена в момент ейфорії, - Беленюк - Цензор.НЕТ 5950 .
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