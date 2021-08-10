Епідзонування України: в трьох областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків, на Тернопільщині зростання госпіталізації становить 115%, - МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 10 серпня, в Тернопільській області зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник на Тернопільщині становить 115,4% (норма не більше 50%).
Крім того, в Сумській, Тернопільській та Херсонській областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник в Сумській області - 4,1% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Тернопільській - 4,3%, Херсонській - 5,3%.
Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак, щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.