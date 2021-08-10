Уродженці України завоювали 10 медалей у складі збірних інших країн на Олімпіаді в Токіо
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tрибуну.
Олімпійськими чемпіонами стали уродженець Дніпра з Ізраїлю Артем Долгопят (спортивна гімнастика) і Марина Голядкіна з ОКР (артистичне плавання, командні змагання).
Срібні нагороди в Токіо завоювали Анастасія Близнюк з ОКР (художня гімнастика, командні змагання) та Ірина Зарецька (карате), яка представляла Азербайджан.
Бронзовими призерами Ігор стали Олександр Бондар (ОКР, стрибки в воду), Гліб Бакши (ОКР, бокс), Ірина Кіндзерська (дзюдо, Азербайджан), Антон Плєсний (Грузія, важка атлетика), Марія Стадник (Азербайджан, вільна боротьба), Сергій Тарновський (Молдова, веслування на каное-одиночці).
Крім того, українське коріння має чемпіонка Олімпіади в складі Канади (академічне веслування серед вісімок на дистанції 2 км) Крістен Кіт. А представник Німеччини, срібний і бронзовий призер Токіо 2020 на настільному тенісі Дмитро Овчаров народився в Києві.
Нагадаємо, українські спортсмени завоювали на Олімпійських Іграх в Токіо 19 олімпійських медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових. Вони отримали нагороди в греко-римській боротьбі, синхронному плаванні, академічному веслуванні, боксі, стрибках у висоту, карате, велотреку, вільної боротьби, плаванні.
Єдину золоту медаль для України отримав 4 серпня борець з греко-римської боротьби Жан Беленюк.