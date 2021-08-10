Гендиректор ОХМАТДИТу Жовнір відмовився від закупівлі важливого обладнання для дитячої лікарні. ЦПК підозрює службове підроблення та просить Ляшка розібратися. ДОКУМЕНТ

Гендиректор клініки ОХМАТДИТ Володимир Жовнір відмовився від важливого обладнання для лікарні. ЦПК звернувся до глави МОЗ з проханням розібратися в ситуації і в разі виявлення достатніх підстав - порушити питання про звільнення гендиректора.

Про це йдеться в документах, якими володіє Цензор.НЕТ.

Справа в тому, що в рамках добудови комплексу клініки планували закупити вкрай необхідне для лікарні обладнання, а саме: наркозно - дихальний апарат (тип 1-7), наркозно - дихальний апарат експертного класу (тип 1-3), транспортний апарат штучної вентиляції легень(Тип 1-2), апарат штучної вентиляції легень високого класу (тип 1-2), апарат штучної вентиляції легень експертного класу (тип 1-3), обладнання для анестезії та реанімації, система анестезіологічна загального призначення, апарат інгаляційної анестезії, пересувний, апарат штучної вентиляції легень анестезіологічний (ідентифікатор закупівлі ПА-2021-04-12-002423-b), а також операційний стіл з набором аксесуарів для абдомінальної хірургії, операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії спини, операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії загального профілю, операційний стіл з набором аксесуарів для ортопедії, операційний стіл з набором аксесуарів для нейрохірургії, операційний стіл з набором аксесуарів для торакальної хірургії, операційний стіл з набором аксесуарів для абдомінальної хірургії, операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії загального профілю, операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії новонароджених, операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії в офтальмології, операційний стіл з набором аксесуарів для хірургії загального профілю, стілець хірургічний, операційний стіл, універсальний, мобільний, стілець операційний (ідентифікатор закупівлі іА- 2021-03-30-00б375-с).

За даними ЦПК, для цього вже навіть були оголошені дві закупівлі вартістю понад 136 млн грн, тривав етап подачі заявок учасниками. Однак, ці закупівлі були скасовані, оскільки гендиректор Жовнір вирішив, що таке обладнання лікарні більше не потрібно, що і стало підставою для скасування закупівель.

Зазначається також, що це обладнання зазначено і в переліку постанови уряду, і в проєктно-кошторисній документації, і в інвестиційному проєкті з будівництва нового лікувально-діагностичного комплексу лікарні ОХМАТДИТ.

Підкреслюється, що скасування закупівлі цього обладнання через скасування відкритих торгів ставить під загрозу своєчасну добудову лікарні.

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Тому ЦПК офіційно звертається до глави МОЗ Віктора Ляшка з проханням розібратися в ситуації.

"Вбачається, що Генеральним директором НДСЛ "Охматдит" Жовніром В.А. у листі № 01.1/01-10/1236 від 23.07.2021 надано інформацію, достовірність (правдивість) якої викликає сумнів. Указані дії можуть мати ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366 Кримінального кодексу України (службове підроблення)", - йдеться в зверненні ЦПК до міністра.

Крім того, в ЦПК просять Ляшка у разі підтвердження факту того, що у листі № 01.1/01-10/1236 від 23.07.2021 НДСЛ "Охматдит" за підписом Генерального директора Жовніра В.А. ним наведено недостовірну (неправдиву) інформацію про начебто відсутність потреби у НДСЛ "Охматдит" у закупівлі обладнання - вжити заходів реагування, підняти питання про невідповідність Жовніра В.А. займаній посаді, порушення ним умов трудового контракту.







Раніше ЦПК повідомляло, що уряд дозволив закуповувати обладнання для добудови комплексу лікарні ОХМАТДИТ без тендерів. Можливо, як припускають у Центрі з цим і пов'язано несподіване скасування закупівель важливого обладнання.