Спалах сальмонельозу зафіксували в Білій Церкві: 7 осіб відвідали кафе

У Білій Церкві зареєстровано спалах сальмонельозу серед 7 осіб, які пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв в одному із закладів громадського харчування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Білоцерківської РДА.

"У ході розслідування причин спалаху проведено інспектування закладу громадського харчування на предмет дотримання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів, в результаті якого виявлено низку порушень (не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів та виготовлення готових страв; виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації; до роботи допускають персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження; тощо)", - йдеться в повідомленні.

Проведено відбір зразків для проведення бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода), Персонал закладу обстежено на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.

З метою попередження поширення інфекції до встановлення причин і обставнин виникнення спалаху Вжиті певні заходи.

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Робота закладу громадського харчування тимчасово призупинена до усунення виявлених порушень. Відсторонено від роботи 5 осіб з числа персонал закладу, який працював без проходження медичного огляду. Вилучено з обігу та передано на утилізацію непридатну до споживання продукцію.

Керівнику закладу надано Припис про усунення порушень вимог законодавства та складено Протокол про адміністративне правопорушення.

З персоналом кафе була проведена санітарно-просвітницька робота з профілактики гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Епідеміологічне розслідування триває.