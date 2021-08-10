Через поширення "дельта"-штаму ефективність вакцини Moderna впала до 76%, Pfizer - до 42%, - дослідження. ІНФОГРАФІКА

Вакцина Spikevax (Moderna) може бути ефективнішою за Comirnaty (Pfizer-BioNTech) проти дельта-штаму коронавірусу.

Такий попередній висновок зроблено в препринті від компанії nferencе, яка аналізувала дані понад 50 000 пацієнтів зі штатів Міннесота, Вісконсін, Арізона, Флорида та Айова в системі охорони здоров'я Mayo Clinic, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Поширеність дельти в Міннесоті, наприклад, збільшилася з 0,7% у травні до понад 70% у липні, тоді як поширеність альфа-варіанту знизилася з 85% до 13% за той же період.

Дослідники виявили, що ефективність вакцини Moderna проти зараження впала з 86% на початку року до 76% у липні; для Pfizer-BioNTech цифри - 76% і 42% відповідно.

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Порівнюючи рівні інфікування між повністю щепленими двома цими вакцинами, автори не замовчують про деякі обмеження свого дослідження, але пишуть: Moderna давала дворазове зниження ризику "проривної" інфекції порівняно з Pfizer.

У Флориді, яка зараз через невисокий (щодо інших штатів) рівень вакцинації переживає найбільший сплеск COVID-19, ризик зараження в липні після повної вакцинації Moderna був приблизно на 60% нижчим, ніж після Pfizer.

Обидві вакцини були ефективні в запобіганні госпіталізації з ковідом: майже 92% у "модерни" і 85% у "Пфайзер".

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Дослідники пишуть: хоча обидві мРНК-вакцини "надійно захищають від інфекцій і важкої хвороби", потрібна подальша оцінка механізмів, що лежать в основі відмінностей в їхній ефективності, таких як режими дозування і склад вакцини.