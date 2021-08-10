Збиток від повені у Німеччині може сягати 30 млрд євро, - кандидат у канцлери ФРН Лашет

У Німеччині оцінили збиток, завданий негодою і повенями в липні поточного року в Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальц.

Для відновлення втрат необхідно 20-30 мільярдів євро. Про це заявив кандидат у канцлери Німеччини від консервативного блоку ХДС/ХСС Армін Лашет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За його словами, тільки в Північному Рейні-Вестфалії пошкоджено понад 150 шкіл, принаймні вісім із них настільки серйозно, що навіть їх обмежена робота неможлива. Крім того, було пошкоджено понад 200 дитячих садків і така ж кількість кабінетів лікарів, а також понад 50 аптек.

"Повінь 14 і 15 липня була, мабуть, наймасштабнішим стихійним лихом, якого зазнала земля Північний Рейн-Вестфалія за час існування ФРН. Після всього, що я бачив за останні кілька тижнів, я все ще глибоко вражений", - сказав Лашет.

Усі німецькі землі вже заявили про готовність внести необхідну суму в національний фонд відновлення.

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За даними місцевих ЗМІ, внаслідок повені, спричиненої сильними дощами, загинули щонайменше 188 осіб. Доля багатьох людей досі невідома.