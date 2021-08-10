У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19
Коронавірус забрав життя майже всіх членів сім'ї 43-річного Френсіса Гонсалвеса. Вони всі були затятими противниками вакцинації, пише Daily Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За один тиждень у чоловіка померли мати, батько та брат, які проживали в Португалії. За його словами, родичі стали жертвами антивакцинаторської пропаганди та відмовилися робити щеплення.
При цьому він зазначив, що його мама страждала від хронічних захворювань, а батько лежав у лікарні через камені в нирках, але молодший брат був здоровий. Френсіс впевнений, що вакцина врятувала б його 40-річного брата від смерті. Загиблий активно займався спортом, бігав, їв тільки здорову їжу й за 15 років навіть не доторкнувся до алкоголю.
Здоров'я його брата і батька погіршилося, а Гонсалвес намагався знайти спосіб потрапити в Португалію. Вони померли ще до того, як він туди дістався. Коли він приїхав, то виявив, що його мати намагається впоратися з вірусом. Вона померла через кілька днів, і всі троє поховані на кладовищі в Лісабоні.
Гонсалвес вважає, що його батько, 73-річний Безіл, заразився коронавірусом, перебуваючи в лікарні, а його мати, 65-річна Шармань і 40-річний брат Шоул підхопили його на сімейній вечері.
"Вони стали жертвами пропаганди проти вакцинації. Вона полює на людей, які бояться, і вони потрапляють в пастку. Повідомлення, яке я хочу висловити, таке: чому уряд хоче заподіяти вам біль, зробивши вакцину? Яка мета цього? Я розмовляв з багатьма людьми, які бояться вакцини, ціна цього питання життя", - сказав він.
Після гіркого досвіду і втрати рідних чоловік закликає всіх щепитися і не вірити в теорії змови.