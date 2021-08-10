У Португалії сім'я антивакцинаторів протягом тижня померла від COVID-19

Коронавірус за тиждень убив матір, батька та їхнього сина. Френсіс Гонсалвес з Кардіффа розповів, що втратив матір, батька і брата через COVID-19 протягом тижня, оскільки всі троє вирішили не вакцинуватися після того, як їх налякала дезінформація антивакцинаторів.

Коронавірус забрав життя майже всіх членів сім'ї 43-річного Френсіса Гонсалвеса. Вони всі були затятими противниками вакцинації, пише Daily Mail, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За один тиждень у чоловіка померли мати, батько та брат, які проживали в Португалії. За його словами, родичі стали жертвами антивакцинаторської пропаганди та відмовилися робити щеплення.

При цьому він зазначив, що його мама страждала від хронічних захворювань, а батько лежав у лікарні через камені в нирках, але молодший брат був здоровий. Френсіс впевнений, що вакцина врятувала б його 40-річного брата від смерті. Загиблий активно займався спортом, бігав, їв тільки здорову їжу й за 15 років навіть не доторкнувся до алкоголю.

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Здоров'я його брата і батька погіршилося, а Гонсалвес намагався знайти спосіб потрапити в Португалію. Вони померли ще до того, як він туди дістався. Коли він приїхав, то виявив, що його мати намагається впоратися з вірусом. Вона померла через кілька днів, і всі троє поховані на кладовищі в Лісабоні.

Гонсалвес вважає, що його батько, 73-річний Безіл, заразився коронавірусом, перебуваючи в лікарні, а його мати, 65-річна Шармань і 40-річний брат Шоул підхопили його на сімейній вечері.

"Вони стали жертвами пропаганди проти вакцинації. Вона полює на людей, які бояться, і вони потрапляють в пастку. Повідомлення, яке я хочу висловити, таке: чому уряд хоче заподіяти вам біль, зробивши вакцину? Яка мета цього? Я розмовляв з багатьма людьми, які бояться вакцини, ціна цього питання життя", - сказав він.

Після гіркого досвіду і втрати рідних чоловік закликає всіх щепитися і не вірити в теорії змови.