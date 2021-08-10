Кремінь про скандал з Магучіх: Не поділяю принципів обіймів під прапором України. Спортсмени повинні тримати високий рівень відповідальності за країну

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь прокоментував ситуацію навколо української спортсменки Ярослави Магучіх, що стала бронзовим призером Олімпіади в Токіо зі стрибків у висоту. Її розкритикували за фото з російської атлеткою Марією Ласіцкене.

Як інформує Цензор.НЕТ, Кремінь в ефірі каналу "Україна 24" заявив, що українські спортсмени на міжнародних змаганнях повинні "тримати високий рівень відповідальності за країну".

"Що стосується спортивної дипломатії, на цю тему ми зустрічалися не тільки зі спортсменами, але і з міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом. Говорили в якому контексті - що під час проведення та участі в офіційних брифінгах і прес-конференціях все-таки громадяни України зобов'язані послуговуватися державною мовою і тримати високий рівень відповідальності за країну, яка їх делегувала на знакові змагання планетарного масштабу. Наша зустріч з паном міністром несла декларативний характер", - розповів Кремінь.

На питання, чи засуджує він вчинок спортсменки, мовний омбудсмен відповів:

"Я дивився бій греко-римської боротьби в 2008 році між представниками Росії і Грузії. Коли грузин його переміг, він не подав йому руки, а нагадав, що не підтримує російську агресію і буде в спортивний спосіб захищати свій народ. Питання субординації до своїх громадян визначається зокрема і позиціонуванням до представників тих країн, які були представлені на змаганнях. Я не поділяю принципів обіймів, рукостискань і багато чого іншого в публічній площині під прапором України".

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При цьому Кремінь зазначив, що питання спортивної дипломатії дуже важливі.

"Ніхто цьому питанню не приділяв окремої уваги, а даремно. Хоча я помічаю, що принаймні використання державної мови нашими спортсменами має іншу якість. Погано, що про це говорить уповноважений або ще хтось, важливо, щоб це було питанням світогляду і свідомості. Перед Євро-2020 я зустрічався з головою Асоціації українського футболу, і ми побачили, що в більшості своїй спортсмени почали краще і більше говорити українською", - сказав він.

Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.