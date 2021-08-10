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Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro

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Рада планує закупити близько 1 км нових килимів на 1 млн грн, - Prozorro
Управління справами Апарату Верховної Ради України проводить тендер на закупівлю килимових покриттів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Prozorro.

Так, парламент закуповує 960 погонних метрів килимових доріжок.

Ціна закупівлі становить 985,4 тис. грн (1026 грн за 1 погонний метр).

Аукціон стартує 25 серпня, а заявки будуть прийматися до 23 серпня.

Верховна Рада планує закупити:

  • - килимові доріжки шириною 1,4 м - 340 м;
  • - килимові доріжки шириною 1,2 м - 130 м;
  • - килимові доріжки шириною 1,0 м - 130 м;
  • - килимові доріжки шириною 0,8 м - 260 м;
  • - килимові доріжки шириною 0,7 м - 100 м.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Ковры будут зелёного цвета ? 😀😀😜
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    1026 грн за 1 погонный метр... Я давненько не смотрел в ценники ковровых изделий, но похоже что пытаются закупить ковры с вплетенными в них золотыми нитями...
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Не удивлюсь что жовто-блакитні...
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