Уперше з початку пандемії: за добу в Грузії виявили рекордну кількість хворих на COVID-19 - 5 697 осіб

У Грузії критично зростає кількість заражень COVID-19. За минулу добу було виявлено 5 тис. 697 випадків зараження коронавірусною інфекцією, померли за добу 54 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у вівторок у Національному центрі з контролю захворювань.

Це найвищий показник добової захворюваності з початку поширення в Грузії COVID-19 з 26 лютого 2020 року. Попередній рекорд становив 5450 випадків (5 грудня минулого року).

Напередодні повідомлялося про 2 тис. 236 випадки зараження COVID-19.

Незважаючи на тривожну статистику, уряд Грузії поки не має наміру вводити "локдаун" і закривати кордони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия возвращается к повсеместному ношению масок в связи с ростом случаев COVID-19