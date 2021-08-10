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Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі

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Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі
Латвійським прикордонникам вдалося "перенаправити" нелегальних мігрантів назад до Білорусі, повідомив прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш із посиланням на слова міністра внутрішніх справ країни Марію Голубєву.

"У вівторок, 10 серпня, уряд планує розглянути питання про оголошення надзвичайної ситуації на кордоні, що розширить можливості прикордонників відправляти іммігрантів назад до Білорусі", - заявив Каріньш після засідання коаліції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, прийнято вирішено прискорити будівництво інфраструктури на східному кордоні з Росією і Білоруссю, зазначив прем'єр.

Раніше в понеділок Голубєва запропонувала уряду Латвії оголосити на латвійсько-білоруському кордоні режим надзвичайної ситуації для захисту зовнішніх кордонів республіки та Європейського союзу від нелегальної міграції.

У разі оголошення Кабінетом міністрів надзвичайної ситуації вона буде введена на частині території Аугшдаугавського і Красилівського країв, а повноваження Державної прикордонної охорони будуть розширені. Рішення уряду про оголошення надзвичайної ситуації вимагає схвалення Сейму.

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Топ коментарі

  • Nikos KGB
    Надо было ещё своих добавить
  • pacerhard melina
    Да он своих не кормит, о чем ты говоришь...
  • Альекс Прибель
    расставить вдоль границы на вышках пулеметчиков.. тогда беженцы осядут в Белоруссии, а их нужно кормить... вот старпер и задумается, станет у ***** просить очередной ярд баксов .. надо же царскую охранку содержать, иначе народ порвет этого подонка
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