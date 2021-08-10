Мінкультури про пошукові роботи біля Українського військового цвинтаря в Перемишлі: відсутність запрошення від Польщі викликає гірке розчарування

У Міністерстві культури і інформаційної політики України та Українському інституті національної пам'яті (УІНП) заявляють, що влада міста Перемишль (Польща) в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, про яку між Україною і Польщею було укладено двосторонні домовленості.

"Міністерство культури та інформаційної політики і Український інститут національної пам’яті із прикрістю констатують, що влада міста Перемишль в односторонньому порядку проводить пошукові земляні роботи на ділянці, що є предметом двосторонніх домовленостей між Україною і Польщею та безпосередньо межує з Українським військовим цвинтарем. Українських фахівців не запрошено до Перемишля ні як учасників цих робіт, ні як спостерігачів", - сказано повідомленні пресслужби міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Пошукові земляні роботи проводяться на ділянці № 974, яка є предметом домовленостей в рамках українсько-польських консультацій з питань, які виникають в ході реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про збереження місць пам’яті і поховання жертв війни та політичних репресій від 21.03.1994 р.

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"Згідно з повідомленнями польських ЗМІ, пошукові земляні роботи мають на меті виявлення ймовірних місць поховань жертв Першої світової війни. З огляду на це, відсутність запрошення від польської сторони також викликає гірке розчарування, адже в період Першої світової війни українці служили як в Російській імператорській армії, так і в Збройних силах Австро-Угорщини. Відтак складно уявити масштабне поховання періоду Першої світової війни, а тим більше окремий цвинтар у Перемишлі, на якому б не було поховано жодного вояка-українця", - акцентували в міністерстві.

У відомстві заявляють, що українська сторона дізналася про пошук можливих поховань учасників Першої світової війни із засобів масової інформації вже після початку робіт. "З огляду на зазначені обставини, Міністерство культури та інформаційної політики і Український інститут національної пам'яті змушені констатувати відсутність можливостей спостерігати за ходом робіт, а відтак і взяти до відома будь-які їхні результати", - наголошується в заяві.