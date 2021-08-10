Поліцейські затримали в Миколаєві групу сутенерів, які працювали в одному з місцевих готелів. ФОТОрепортаж

У Миколаєві поліцейські викрили групу осіб, які займалися сутенерством та утримували притони. Організатором незаконного бізнесу виявився директор одного з відпочинкових комплексів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Інформацію про те, що у Миколаєві працює салон, де надають інтимні послуги, встановили оперативники Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. При цьому не виключалася причетність до нелегального бізнесу співробітників поліції. Однак інформація про причетність співробітників поліції до такої діяльності не підтвердилася.

Встановлено, що 53-річний директор місцевого готельного комплексу організував на базі закладу незаконний "бізнес". До своєї кримінальної діяльності залучив трьох жінок віком від 49-ти до 50-ти років, які займалися адміністративною роботою.

Змовники підбирали та залучали до заняття проституцією осіб, приймали замовлення від клієнтів і займалися звідництвом. Для розпусних дій здавали кімнати чи банні приміщення закладу. Година послуг коштувала клієнту 1 300 гривень.

За матеріалами УДВБ НПУ слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Працівники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі слідчими миколаївської поліції зібрали необхідну доказову базу незаконної діяльності викритої групи. За встановленою адресою під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури та за фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення, проведено санкціоновані обшуки. Під час заходів вилучено готівку, мобільні телефони, документи та журнали "чорної бухгалтерії".

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Наразі 53-річного організатора нелегального бізнесу та його 49-річну спільницю затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Всім чотирьом фігурантам слідчі поліції вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 303 Кримінального кодексу України. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років з конфіскацією майна.





Фото: сайт поліції