10 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявили на Чернігівщині, - ОДА

На Чернігівщині виявили 10 випадків зараження "дельта"-штамом коронавірусу. Ситуація перебуває під контролем.

Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Є підтверджена інформація від референс-лабораторії м.Києва про виявлені 10 випадків зараження штамом збудника COVID-19 "Дельта" в Чернігівській області", - йдеться в повідомленні.

За словами Чауса, план дій обговорили і відпрацювали в ході обласної комісії ТЕБ та НС. На даний момент ситуація під контролем.

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