Зараз немає передумов для введення жорсткого карантину в Києві, - КМДА

Зараз у Києві немає передумов для введення жорсткого карантину.

Про це заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Разом з тим, він заявив, що влада не хоче, щоб третя хвиля застала столицю зненацька, тому готуються в усіх напрямах: медицина, освіта, інфраструктура.

"Передумов для введення суворого карантину сьогодні в Києві немає", - повідомив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 випадків "дельта"-штаму коронавірусу виявили на Чернігівщині, - ОДА