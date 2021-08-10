Зараз немає передумов для введення жорсткого карантину в Києві, - КМДА
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Зараз у Києві немає передумов для введення жорсткого карантину.
Про це заявив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
Разом з тим, він заявив, що влада не хоче, щоб третя хвиля застала столицю зненацька, тому готуються в усіх напрямах: медицина, освіта, інфраструктура.
"Передумов для введення суворого карантину сьогодні в Києві немає", - повідомив Кулеба.