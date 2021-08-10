МЗС про контр-меморандум РФ у справі "Україна проти Росії": Немає сумнівів, що Суд ООН визнає аргументи необґрунтованими

Усі відповіді і аргументи, заявлені Росією в її контр-меморандумі, будуть визнані Судом ООН необґрунтованими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

У МЗС нагадали, що 12 червня 2018 року, Україна стверджує, що Російська Федерація систематично порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

У листопаді 2019 року Міжнародний Суд ООН прийняв рішення, яким відкинув усі попередні заперечення Росії щодо наявності в Суду юрисдикції, постановив розглядати претензії України по суті та, відповідно, наказав Росії надати пояснення по суті заявлених Україною вимог.

"Російська Федерація стала першою державою за всю історію існування Міжнародного Суду ООН, яка зобов'язана надати пояснення по суті заявлених претензій щодо порушень двох вищезгаданих конвенцій", - зазначили в міністерстві.

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Так, Росії має відповісти за бездіяльність у проведенні розслідування та не перешкоджання в постачанні грошей та зброї незаконним збройним формуванням на сході України, які залучені у здійснення терористичних актів, а саме: збиття літака MH-17, обстріли цивільного населення у Волновасі, Краматорську, Маріуполі та Авдіївці; організацію низки вибухів під час масових мирних зібрань у Харкові та в інших містах.

Крім того, Росія має відповісти за проведення кампанії культурного знищення проти спільнот кримських татар та українців з моменту окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Окрім цього, Росія має надати відповідь чому вона не виконувала тимчасові заходи, які були призначені Судом більше чотирьох років тому, в тому числі вимогу про зняття перешкод діяльності Меджлісу на території півострова.

"Не виникає сумнівів, що всі відповіді та аргументи, заявлені Росією у її Контр-Меморандумі, будуть визнані Судом не обґрунтованими. Україна й надалі буде детально опрацьовувати та відстоювати свою позицію в рамках судового процесу в Міжнародному Суді ООН. У подальшому, Судом буде визначено, чи є необхідність подачі додаткових письмових документів, і встановлено процесуальні строки для наступних кроків", - підсумували в МЗС.

Нагадаємо, раніше РФ подала до Міжнародного суду ООН у відповідь меморандум у справі "Україна проти Росії".