Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження
Про це у Facebook повідомляє Центр Цивільного Представництва "Життя", інформує Цензор.НЕТ.
"Регулярне куріння зменшує очікувану тривалість життя на 4,7 років", - коментує Асоціація дієтологів України посилаючись на дослідження, проведене дослідними інститутами США і Канади.
Однак, зазначається в публікації, ці дані занадто оптимістичні при порівнянні з іншими дослідженнями.
"За даними державного Центру Контролю і Запобігання Захворюванням у США (Centers for Disease Control and Prevention), середньостатистичний курець живе на 13-14 років менше, а кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд. За словами керівника дослідницької групи Оксфордського університету сера Річарда Пето: "Люди, які кинули курити до досягнення зрілого віку, можуть продовжити своє життя до 10 років", - ідеться в повідомленні.
"Куріння - зло в будь-якому вигляді. Ми маємо безліч прикладів, які доводять шкоду куріння, але молоде покоління продовжує переймати цю смертельну залежність. Головним чином така поширеність куріння залежить від привабливої реклами сигарет, яку постійно бачать діти", - підсумували в Центрі.