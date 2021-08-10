"Без паркана в нас не буде ефективної охорони кордону", - в Литві планують відгородитися від Білорусі протягом року

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на портал Delfi.

"Без паркана в нас не буде ефективної охорони кордону. Після прийняття закону цей об'єкт, цю огорожу можна буде побудувати в максимально короткі терміни, в два рази швидше. Ми сподіваємося, що вдасться це зробити за рік", - заявила Білотайте.

Уряд у вівторок направив до Сейму новий проєкт закону про зведення паркана, який просить прийняти в особливо терміновому порядку.

Білотайте заявила, що пакет дозволить побудувати паркан швидше, оскільки будуть спрощені процедури закупівель, однак гарантувала, що "будуть забезпечені максимальна прозорість, публічність, відкритість усіх даних".

Віцеміністр фінансів Вайда Чеснулявічюте-Маркявічене заявила, що для чотириметрового паркана кошти будуть виділятися поетапно, спочатку - з резерву уряду.

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"Паркан не з'явиться швидко, тому, швидше за все, самі витрати на будівництво розподіляться на цей і наступний рік. Цього року частину коштів ми передбачили з резерву уряду, оскільки оголошена екстремальна ситуація, така можливість у нас є", - сказала Чеснулявічюте -Маркявічене.

Також віцеміністр зазначила, що до кінця року на врегулювання кризи може бути виділено "до десяти мільйонів євро". Очікується, що Євросоюз профінансує частину проєкту, оскільки кордон із Білоруссю є зовнішнім кордоном ЄС.

До Литви через кордон із Білоруссю цього року проникло понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Посадові особи Литви називають потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.