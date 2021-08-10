Чаус заявив, що його хотіли вбити, але він втік, - текст рішення суду

Екссуддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус заявив, що його викрали і намагалися вбити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в постанові Вищого антикорупційного суду.

4 серпня ВАКС проводив засідання в закритому режимі. Згідно з текстом, Чаус заявив, що його викрали і намагалися вбити.

"Підозрюваний підтримав позицію захисту. Зазначив, що є потерпілим у кримінальному провадженні щодо кримінального злочину, а саме викрадення з метою вбивства. Відзначив, що вбивство не реалізували, бо він втік, пройшов 50 км пішки і добровільно з'явився до органів Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ході засідання суду Чаус заявив, що співробітники НАБУ порушили норми КПК України, не подавши клопотання про його затримання до Вищого антикорупційного суду, в той же час звернувшись з клопотанням про застосування запобіжного заходу.

"Такі обставини вважає свідченням надання вказівки працівниками Національного антикорупційного бюро України або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури діяти певним чином. Отже, працівники НАБУ порушили порядок звернення до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя повинен відмовити у відкритті провадження за вказаним клопотанням", - йдеться в постанові.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

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4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.