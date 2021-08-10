Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному: в Україні потрібно розгорнути підрозділи ППО США, - Резніков

Україна стурбована намірами Російської Федерації розмістити ядерну зброю на тимчасово окупованому Кримському півострові.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков під час зустрічі в рамках робочого візиту в США з керівником американського фонду "Джеймстаун" Гленом Говардом, інформує Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному, повністю його мілітаризувала. Ми особливо стурбовані діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї", - сказав Рєзніков.

Він додав, що саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході і в Африці, впливає на Балкани.

"Зараз те ж саме відбувається з "Північним потоком-2". Три країни Балтії опиняться під страшним тиском. Так само під прямою загрозою опинилася Польща. Для України і країн Балтії - це майже гарантована ескалація, а для решти Європи - тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", - зазначив Рєзніков.

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Він також висловив переконання, що треба посилити санкції проти компаній, які втілюють цей проєкт, і не допустити його запуску. "Важливо розширити пакет у сфері безпеки для України. В першу чергу - за рахунок розгортання сил ППО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів. Наше законодавство це дозволяє", - заявив віце-прем'єр.