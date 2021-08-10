Ризик спалаху COVID-19 залишається на високому рівні, госпіталізації вже перевищують виписки на 18%, - KSE

Зростання захворюваності COVID-19 на рівні країни фіксується четвертий тиждень поспіль, зазначають експерти Київської школи економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

"Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується, проте поточна ситуація все ще залишається контрольованою. Ліжка з киснем і реанімаційні ліжка зайняті майже на 10%", - зазначив він.

За його словами, критична ситуація із захворюваністю фіксується в Одеській, Донецькій, Запорізькій і Херсонській областях: сумарно ці регіони дають 100% зростання госпіталізацій. Одеська область становить половину всього збільшення госпіталізацій за тиждень у країні.

Крім того, три регіони також перевищують коефіцієнт виявлення нових випадків (4%), зокрема, це Сумська, Тернопільська та Херсонська області. На рівні країни коефіцієнт виявлення становить 2,6%, якщо він перевищить 4%, то країна вийде із "зеленого" рівня.

"Кількість регіонів, де росте захворюваність, скоротилася, але це не поліпшення епідситуації, а коливання навколо плато. Ризик спалаху залишається на високому рівні. Госпіталізації вже перевищують виписки на 18%. Якщо ця тенденція продовжиться, то навантаження на систему охорони здоров'я буде швидко рости. Ми очікуємо на таку ж динаміку в найближчі два тижні", - сказав Ганіченко.

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