Меркель сьогодні обговорить із главами федеральних земель обмеження через коронавірус

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і глави федеральних земель зустрінуться сьогодні, щоб обговорити обмеження в зв'язку з COVID-19.

Про це повідомляє агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Очікується, що учасники зустрічі торкнуться теми вакцинації - зокрема, обговорять питання, чи має в людей, які отримали дві дози вакцини, і тих, хто вже перехворів COVID-19, бути більше свобод, ніж у всіх інших.

Також очікується, що на зустрічі політики вирішать, чи повинні стати платними безкоштовні тести на COVID-19, які доступні для всіх, хто ще не встиг вакцинуватися, і зараз необхідні для відвідування ресторанів і громадських місць.

У понеділок у Німеччині було зафіксовано 2480 нових випадків захворювання - на 700 більше, ніж тиждень тому.

Також за останні тижні в країні скоротилося число нових вакцинацій. Агентство зазначає, що влада хвилюються, що не зможе виконати поставленої раніше центром контролю захворювань мети вакцинувати як мінімум 85% населення у віці від 12 до 59 років і як мінімум 90% населення старше 60 років.

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За весь період пандемії в Німеччині було виявлено понад 3,7 млн випадків зараження коронавірусом і близько 92 тис. смертей від захворювання. Обидві дози вакцини отримало майже 55% населення.