Пік смертності від COVID-19 у світі припаде на початок вересня, - вчені

За прогнозами вчених пік смертності від коронавірусу в світі відбудеться на початку вересня 2021 року.

Про це свідчать дані американського Інституту показників та оцінки здоров'я, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Факти ICTV.

Так, загальна кількість смертей від COVID-19 до грудня 2021 року сягне 5,3 млн осіб, також 12 млн осіб помре від ускладнень, які спричиняє ця хвороба.

Учені вважають, що таку велика кількість смертей може спровокувати штам коронавірусу Дельта, який активно поширюється в світі.

Прогнози Інституту розрізняють офіційно зареєстровану смерть від COVID-19 і додаткові випадки смерті, пов'язані з коронавірусною хворобою, включаючи летальні випадки, які офіційно не фіксуються.

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Зараз за даними сервісу Worldometers, станом на 10 серпня в світі 204,2 млн випадків коронавірусної хвороби. Померло від ускладнень 4,3 млн осіб.

Найбільше хворих за весь час пандемії в США (36,7 млн), Індії (31,9 млн) і Бразилії (20,1 млн).

Станом на 10 серпня в Україні зафіксували 781 новий випадок коронавірусу за добу. У лікарні за останні 24 години потрапили 335 осіб із COVID-19.