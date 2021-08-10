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Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму

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Посольство США в Україні засуджує зрив богослужіння в монастирі Православної церкви України в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США в Україні.

"Ми підтримуємо вірян Православної церкви України в Криму, де російські силовики зірвали недільну службу у Білогірському районі за вигаданим приводом", - випливає з повідомлення.

"Ми завжди будемо підтримувати свободу віросповідання, вільну від зовнішнього впливу. Дозвольте людям вільно молитися! Крим - це Україна", - додали в посольстві США.

Як повідомлялося, російські силовики увірвалися в храм ПЦУ в окупованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ знищує православну громаду в тимчасово окупованому Криму, - Денісова про заборону богослужіння в храмі ПЦУ

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Топ коментарі

  • Игорь Бех
    Разве возможно выпросить разрешение у животных ?
  • tim link
    ответом должно послужить немедленное выдворение из Украинских Святынь, Лавр и Монастырей, быдляка продажного, из РПЦ в У!.. Дозвольте людям молитися! - США відреагували на зрив богослужіння російськими силовиками в храмі ПЦУ в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9921
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