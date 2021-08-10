Новини • Агресія Росії проти України

Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони

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Війська РФ обстріляли українські позиції в районі Водяного з 82-мм мінометів і 122-мм артилерії, - Міноборони
Російсько-окупаційні війська з початку поточної доби один раз порушили режим "тиші" на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає.

Про це йдетсья у зведенні Міністерства оборони України щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі Водяного, що на Приазов'ї, ворог обстріляв позиції захисників Об'єднаних сил із мінометів 82-го калібру та артилерійських систем 122-го калібру", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські бойовики не пропустили патрулі спостережної місії ОБСЄ на блокпостах поблизу Новоазовська, Безіменного і Шевченко.

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Топ коментарі

  • Александр Бычик
    Войска РФ обстреляли украинские позиции в районе Водяного из 82-мм минометов и 122-мм артиллерии, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5929
  • Игорь Бех
    Бесятся уроды.Как не перед добром.
  • NonCFist
    Ответка? Ответка?!
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