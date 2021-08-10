Уперше в історії України: до Дня Незалежності група парашутистів станцює в небі гопак

Уперше в історії України парашутисти будуть танцювати гопак у небі. Захід відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.

Про це журналістам повідомила менеджер проєкту Марина Моісеєнко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Команда зі 150 учасників із Запоріжжя та інших куточків країни отримала можливість реалізувати унікальний показовий виступ із нагоди 30-річчя України - "Український гопак - на землі й у небі". ПУ "Новий театр" як головний організатор проєкту підписав головну угоду з Українським культурним фондом", - зазначають організатори заходу.

Унікальність події полягає в поєднанні звичайного і повітряного танців "Гопак".

"Поки на землі український народний танець виконуватиме запорізький ансамбль "Вихиляси", в небо літаки піднімуть чотирнадцять професійних парашутистів, які в стрибку, разом із танцюристами на землі, повинні виконати елементи гопака і побудувати у вільному падінні фігури: цифру "30" і "серце". Так вирішили зізнатися в любові Україні. Під час приземлення парашутисти будуть буксирувати великий державний прапор. Потім відбудеться повітряне шоу літаків із димами", - зазначили організатори.

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Унікальна масштабна мультидисциплінарна культурно-мистецька подія заплановано на 21 серпня. Вона відбудеться на аеродромі в с. Майське.