Новини

На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов

2 78216
На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов
В Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ), яка міститься на порталі "Дія", можна отримати 11 послуг. Йдеться, зокрема, про отримання дозволу на виконання будівельних робіт, декларацію про готовність до експлуатації об'єктів СС1 і видачу будівельного паспорта.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, інформує Цензор.НЕТ.

"Функціонал Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва постійно розширюється. Наразі в системі доступні 11 опцій, завдяки яким мінімізується паперовий документообіг та контакт між суб’єктами, а тобто — знижується рівень корупційних ризиків", - зазначив Чернишов.

За його словами, також на порталі "Дія" можна внести зміни або анулювати дозвіл на виконання будівельних робіт, отримати сертифікат про прийняття об'єкта в експлуатацію тощо.

Щоб отримати ці послуги, знадобиться особистий електронний підпис. Далі - потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія" в "Кабінеті громадянина" і заповнити онлайн-форму на отримання послуги. Статус послуги можна також перевірити в кабінеті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Дія" отримала нагороди за найкращий інтерфейс і мобільний додаток, - Федоров

На порталі Дія доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов 01

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Как документ становится электронным в Украине в государственных структурах:
    1. Текст документа набирается в текстовом редакторе;
    2. Печатается; 😂😂😂🤣🤣🤣😆😆😆.
    3. Подписывается у начальника;
    4. Сканируется;
    5. Подписывается цифровой подписью;
    6. Отправляется по электронной почте. На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702

    Вывод: Кипы бумаги меньше не станет и березки и дальше будут рубить на бумагу На портале "Дія" доступны 11 электронных услуг в строительстве, - Чернышов - Цензор.НЕТ 5702
  • Сергей Дорофеев c192e950
    В Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЭГЭССС), которая находится на портале "Дія", можно получить 11 услуг. Источник: https://censor.net/ru/n3281886
    Кто нибудь в курсе? Как с помощью "Дии" отбить 0? Вертикаль то понятно, привязать смартфон к верёвочке. А горизонт как?
  • Eugen Mk
    Закордонний паспорт в недопрограмме - не для виїзду за кордон, налоговый номер - не для предъявления в налоговую, банк.

    Был у нотариуса месяц назад - вместе поржали.
    На порталі "Дія" доступні 11 електронних послуг у будівництві, - Чернишов - Цензор.НЕТ 8466
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини