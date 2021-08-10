Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція

За фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження. Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролика. Проводяться першочергові слідчі дії, і встановлюються всі учасники інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Інцидент стався сьогодні вранці на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади і погодження від поліції Києва.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами і встановлюють всіх учасників несанкціонованої зйомки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомлялося, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю репспівачки Аlyona alyona.