Новини

Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція

10 782141
Розпочато кримінальне провадження за фактом дрифту на Софійській площі, - Нацполіція
За фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження. Попередньо поліцейські встановили, що відбувалася зйомка рекламного ролика. Проводяться першочергові слідчі дії, і встановлюються всі учасники інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Києва.

Інцидент стався сьогодні вранці на Софійській площі. Організатори провели зйомку рекламного ролика із залученням двох автомобілів, не отримавши відповідний дозвіл місцевої влади і погодження від поліції Києва.

Відомості про інцидент внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять ретельну перевірку обставин, спілкуються з організаторами і встановлюють всіх учасників несанкціонованої зйомки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрифт на Софійській площі: КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участі реп-співачки Аlyona alyona. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Як повідомлялося, КМДА звернулася в поліцію для розслідування незаконної зйомки в центрі Києва за участю репспівачки Аlyona alyona.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Золотые слова умного человека.

    Начато уголовное производство по факту дрифта на Софийской площади, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 710
  • Киргиз
    вы чего? это авторы двенадцати стульев Ильф и Петров - один с Киевщины, второй с Одессы!
    А Остап Бендер вообще турецкоподданный!!!
    Историю учите, господа!!! Не позорьтесь...
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    "Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, нос -- обухом, расписные щеки и мощный затылок."
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини