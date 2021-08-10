Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE

Для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року, темпи необхідно збільшити вдвічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

За його словами, темпи вакцинації в Україні необхідно нарощувати.

"Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації і за тиждень у середньому вакцинує 1,4% населення, що вище середньоєвропейського і світового рівня. Однак для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року темпи необхідно збільшити вдвічі", - розповів Ганіченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пік смертності від COVID-19 у світі припаде на початок вересня, - вчені