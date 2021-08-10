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Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE

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Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE
Для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року, темпи необхідно збільшити вдвічі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

За його словами, темпи вакцинації в Україні необхідно нарощувати.

"Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації і за тиждень у середньому вакцинує 1,4% населення, що вище середньоєвропейського і світового рівня. Однак для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року темпи необхідно збільшити вдвічі", - розповів Ганіченко.

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Топ коментарі

  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Та так. Навіть сонце години б на чотири довше у небі трималося б подовжуючи світловий день. Темпы вакцинации необходимо увеличить вдвое, чтобы до конца года привить 70% взрослого населения Украины, - KSE - Цензор.НЕТ 3319
  • user009
    какое отношение киевская школа экономики имеет к медицине?
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    пятілєтку в трі года! дагонім і пєрєгонім Амєріку!
    еге ж!
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