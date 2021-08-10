Темпи вакцинації необхідно збільшити вдвічі, щоб до кінця року прищепити 70% дорослого населення України, - KSE
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Для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року, темпи необхідно збільшити вдвічі.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.
За його словами, темпи вакцинації в Україні необхідно нарощувати.
"Україна продовжує нарощувати темпи вакцинації і за тиждень у середньому вакцинує 1,4% населення, що вище середньоєвропейського і світового рівня. Однак для виходу на вакцинацію 70% дорослого населення до кінця року темпи необхідно збільшити вдвічі", - розповів Ганіченко.