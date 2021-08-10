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З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА

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З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики. ІНФОГРАФІКА
Станом на 10 серпня в Україні на ринку сільськогосподарських земель зареєстровано 5 206 угод. Загальна площа проданих земель перевищила 10 тис. га.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Мінагрополітики.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 5206 угод в рамках ринку землі. Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 4532 нотаріуси. Всього заяв – 5082, із них погоджено 4473, в черзі на розгляд – 17, відмову отримали 592", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інфографікою, за період з 1 липня по 9 серпня цього року в Україні зареєстровано угоди на 10 161 га земель. За площею лідирують Полтавська (1 276,4 га) і Харківська (1 171,8 га) області.

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З початку роботи ринку в Україні продали понад 10 тис. га сільгоспземель: найбільше на Полтавщині і Харківщині, - Мінагрополітики 01

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Топ коментарі

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Звичайна українська хабарницька схема !!! Всі державні інспекціі,контори та конторки ,це розплідники корупціі ,хабарницькі гнидники !!!)))))))
  • Омерзительный
    Их видят только БЮТ и ОПЗЖ.
  • ан пав
    Нет конечно, какой самострой на даче? И при чем тут самострой или нет, они участок не могут приватизировать.
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