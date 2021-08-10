У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Про жодні репарації і мови бути не може. Тоді ми можемо попросити репарації за те, що вони свого часу придбали Малоросію, Новоросію, які ніколи не були Україною і належали Російській імперії. Вони були передані Україні більшовицьким урядом, щоб ця союзна республіка була побільше, щоб там з'явилося більше пролетаріату", - сказав Джабаров.
На його думку, такі заяви українська влада робить перед стартом саміту "Кримської платформи", щоб "показати свою активність".
"Я так розумію, що всі ці розмови порушуються у світлі наближення "Кримської платформи". Ну а цьому міністерству (з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - ред.) треба показати, що вони не даремно отримують зарплату, потрібно показати якусь активність. Хоча я впевнений, що кожен з них розуміє, що це абсолютно безперспективна робота щодо повернення Криму", - додав Джабаров.