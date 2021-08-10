Новини • Агресія Росії проти України, Окупація Криму

У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію"

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У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію"
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав "безперспективними" наміри Києва отримати репарації від Москви за анексію Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Про жодні репарації і мови бути не може. Тоді ми можемо попросити репарації за те, що вони свого часу придбали Малоросію, Новоросію, які ніколи не були Україною і належали Російській імперії. Вони були передані Україні більшовицьким урядом, щоб ця союзна республіка була побільше, щоб там з'явилося більше пролетаріату", - сказав Джабаров.

На його думку, такі заяви українська влада робить перед стартом саміту "Кримської платформи", щоб "показати свою активність".

"Я так розумію, що всі ці розмови порушуються у світлі наближення "Кримської платформи". Ну а цьому міністерству (з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - ред.) треба показати, що вони не даремно отримують зарплату, потрібно показати якусь активність. Хоча я впевнений, що кожен з них розуміє, що це абсолютно безперспективна робота щодо повернення Криму", - додав Джабаров.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    Новороссия, Малороссия, Микророссия, Нанороссия и Гавнороссия входящие в состав Пидороссии, живут в воспалённом воображении пидороссов, зараженных глистами "русскавага мира"..
  • Lvbnhj
    В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 2175 В Софреде РФ назвали "бесперспективными" шансы Украины получить возмещение убытков за оккупацию Крыма: "Мы можем попросить репарации за Малороссию и Новороссию" - Цензор.НЕТ 835
  • olele
    ...Не забуваймо, що народне господарство РФ гостро потребує дармової робочої сили, "трудові табори" для в'язнів там уже будуються, в червні БАМ прийняв першу партію зе-ка, і начальник російської пенітенціарної служби поскаржився, що народу сидить усе-таки малувато, щоб покрити потреби в робочій силі, треба б іще близько мільйона душ (sic!)…
    Тож не робімо собі ілюзій: наявність майже 40 мільйонів відносно здорового, неляканого й роботящого білого населення не в останню чергу й робить Україну привабливою для загарбників, і Росія від нас, таких апетитних, добром не відчепиться, навіть якщо Путіна завтра змінить на посаді Навальний чи якийсь інший Ікс.
    Суть побудованого в РФ режиму, так званого "рашизму", можна, послуговуючись класичною ленінською формулою, описати так: влада ФСБ, плюс русифікація, плюс ідіотизація всіх країн. Тобто, ГУЛАГ, але не простий, а з телевізором, - такий, куди "ідіоти" (ті, що "внєпалітікі") йдуть самі, чи принаймні не чинять опору, коли їх женуть, бо їх переконали з телевізора, що там "какаяразніца"… - https://gazeta.ua/blog/55566/lyudi-************-v-davnij-greciyi-zvalis-idiotami
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