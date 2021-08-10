У Радфеді РФ назвали "безперспективними" шанси України отримати відшкодування збитків за окупацію Криму: "Ми можемо попросити репарації за Малоросію і Новоросію"

Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров назвав "безперспективними" наміри Києва отримати репарації від Москви за анексію Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Про жодні репарації і мови бути не може. Тоді ми можемо попросити репарації за те, що вони свого часу придбали Малоросію, Новоросію, які ніколи не були Україною і належали Російській імперії. Вони були передані Україні більшовицьким урядом, щоб ця союзна республіка була побільше, щоб там з'явилося більше пролетаріату", - сказав Джабаров.

На його думку, такі заяви українська влада робить перед стартом саміту "Кримської платформи", щоб "показати свою активність".

"Я так розумію, що всі ці розмови порушуються у світлі наближення "Кримської платформи". Ну а цьому міністерству (з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - ред.) треба показати, що вони не даремно отримують зарплату, потрібно показати якусь активність. Хоча я впевнений, що кожен з них розуміє, що це абсолютно безперспективна робота щодо повернення Криму", - додав Джабаров.

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