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У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи"

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У МЗС України очікують відповіді Німеччини, чи залишиться Меркель на саміт "Кримської платформи"
У Міністерстві закордонних справ України очікують відповіді щодо участі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в установчому саміті "Кримської платформи" 23 серпня в Києві.

Про це перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не знаємо, чи залишиться вона. Ми самі чекаємо відповіді від німецької сторони, чи буде вона на "Кримській платформі", чи ні", - зазначила Джапаров.

Перший заступник міністра додала, що в установчому саміті "Кримської платформи" точно візьме участь міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас.

Як повідомлялося, Меркель має намір відвідати Україну з візитом 22 серпня.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Не останется. Сто пудов не останется. Не может новый сотрудник Газпрома на испытательном сроке позволять себе такие вольности.
  • Александр Махновецкий 0000aeaa
    Отлично. Если немка не останется на саммит, то 22го числа с НЕЙ ПРОСТО НЕ О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ. Эта шестёрка НЕМЕЦКОГО олигархата приедет уговоривать Зеленского в разговоре с Байденом НЕ ДЕЛАТЬ АКЦЕНТА на вводе Северного Потока 2 в эксплуатацию. Очевидно у неё есть альтернативное предложение УКРАИНЕ, НО СЛЕДУЕТ СКАЗАТЬ ЗАРАНЕЕ, что ни одно предложение немцев НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ИНТРЕСАМ Украины!!!... Ни компенсации, ни обещания остановить газопровод в случае агрессии гэбэшной мрази нельзя БРАТЬ НА ВЕРУ. Вспомните Будапешский меморандум. Задача Зеленского - ЛЮБЫМИ ПУТЯМИ остановить или оттянуть ввод СП2. Если ОП примет одно из предложений фрицев - можете с лёгкой душой называть Зеленского и его шестёрок ПРЕДАТЕЛЯМИ РОДИНЫ.
  • Афанасий Александров
    Какая платформа?! Трубу 2 надо ехать торжественно открывать. Путен вот-вот пустит газ.))
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